POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 18.12.2020.

Bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, 11.50 Uhr, befuhr eine 53-Jährige aus Goslar mit ihrem grauen VW Golf mit GS-Kennzeichen die B 6 von Goslar kommend in Richtung Salzgitter. Zeitgleich befuhr ein 73-Jähriger aus Lamspringe mit seinem Sattelschlepper Daimler-Benz Actros mit GS-Kennzeichen ebenfalls die B 6 von Goslar kommend in Richtung Langelsheim, wechselte von dort jedoch plötzlich auf den Fahrstreifen in Richtung Salzgitter und übersah dabei die Goslarerin mit ihrem Fahrzeug. Es kam zum Verkehrsunfall, bei dem die 53-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

