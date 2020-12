Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht Unfall gebaut

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern)Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn in Verbindung mit Cannabiskonsum ist vermutlich die Ursache eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Straße "Zum Sportplatz" in Mackenbach ereignete.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verlor der 21-jährige Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte mit dem Heck gegen einen erhöhten Bordstein. Bei dem Aufprall lösten die Airbags auf der Beifahrerseite aus. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Der Fahrer fiel den eintreffenden Beamten wegen drogentypischer Ausfallerscheinungen auf. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Der 21-Jährige wurde für eine Blutabnahme mit zu nächsten Dienststelle genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell