Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shopping-Tour der illegalen Art

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Gleich drei Strafanzeigen hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montag eingehandelt. Der Grund: Die 37-Jährige hatte offensichtlich eine Shopping-Tour der illegalen Art eingelegt.

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil die Frau in einem Drogeriemarkt in der Eisenbahnstraße beim Stehlen erwischt worden war. Die 37-Jährige hatte ein Parfüm in ihren Rucksack gesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne den Artikel zu bezahlen. - Mitarbeiter hielten sie fest.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks kam noch mehr Diebesgut zum Vorschein: Kosmetikartikel aus einem anderen Drogeriemarkt sowie zwei Pullover aus einer Modeboutique in der Fußgängerzone. Die Sachen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |cri

