POL-UL: (GP) Geislingen - Wanderer stürzt nahe dem Tirolerfelsen ab

Am Samstagnachmittag wanderten zwei Männer auf dem Löwenpfad vom Geislinger Ostlandkreuz in Richtung Amstetten. Nahe dem Tirolerfelsen verließen sie den Wanderweg und wollten abkürzen. Hierbei rutschte ein 35-jähriger Mann aus, stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe und kam auf dem Waldboden zu Liegen. Sein Begleiter konnte einen Notruf absetzen und die genaue Absturzstelle angeben. Die Rettungskräfte wurden alarmiert und kurze Zeit später konnte der Verunfallte geborgen und erstversorgt werden. Er wurde anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Geislinger Krankenhaus gebracht. Es waren 15 Helfer des Rettungsdienstes und der Bergwacht im Einsatz.

