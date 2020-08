Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Innenstadt - Täter nach Sachbeschädigung an Ladengeschäft festgenommen

Ulm (ots)

Am Münsterplatz in Ulm wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden durch Zeugen beobachtet wie ein 25-Jähriger eine Bierflasche gegen die Scheibe eines Ladengeschäfts warf. Die Schiebe wurde dadurch beschädigt. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Täter konnte dieser durch die Polizei angetroffen werden. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen und die Rechnung für die beschädigte Scheibe bezahlen

