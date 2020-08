Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Alkoholisierter Autofahrer schanzt über Kreisverkehr

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Bahnhofstraße in Rechberghausen und wollte über den dortigen Kreisverkehr weiter in die Hauptstraße fahren. Auf Grund alkoholischer Beeinflussung schanzte er über die Mittelinsel und verursachte dort erheblichen Sachschaden. Hierbei verlor er auch das vordere Kennzeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit später wurde der junge Mann zuhause angetroffen. Da er deutlich alkoholisiert war, musste er im Krankenhaus Blut und auch seinen Führerschein abgeben. Am Kreisverkehr entstand Sachschaden von etwa 500 Euro, der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 3000 Euro. Auf den Autofahrer wartet nun ein Strafverfahren.

Betrunkene Autofahrer müssen zudem damit rechnen, bei einem Unfall auf dem verursachten Schaden vollständig sitzenzubleiben - auch wenn sie vollkaskoversichert sind.

