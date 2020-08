Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Unfall mit verletztem Fahrradfahrer in Erbach

Am Samstag gegen 14:00 Uhr fuhr ein 29-Jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg der Heinrich-Hammer-Straße in Richtung Kaufland. Auf Höhe der dortigen Waschboxen fuhr gleichzeitig ein 50-Jähriger Autofahrer aus dem Grundstück auf die Heinrich-Hammer-Straße ein, und übersah den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß wobei der Radfahrer zu Boden fiel. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am beteiligten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro

