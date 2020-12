POL-PPWP: Unfallflucht nach "Spiegel-Kracher"

Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Montagmorgen aus dem Stadtteil Erlenbach gemeldet worden. Gegen 7.50 Uhr kamen sich in der Straße "Im Nauwald", kurz hinter dem Ortsausgang von Erlenbach in Richtung Morlautern, zwei Fahrzeuge entgegen. Als die beiden Pkw aneinander vorbeifuhren, krachten ihre Außenspiegel aneinander.

Während eine 25-jährige Frau mit ihrem Mercedes bei der nächsten Gelegenheit drehte und zum Unfallort zurückfuhr, machte sich der andere Fahrer aus dem Staub. Von ihm fehlt derzeit jede Beschreibung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150, jederzeit gern entgegen. |cri

