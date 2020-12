Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb greift zu

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern)Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 69-jährige Frau zeigte am Montag auf der Polizeiinspektion einen Taschendiebstahl an. Beim Einkaufen in Weilerbach wurde ihr am Donnerstag die Geldbörse gestohlen.

Die 69-Jährige hielt sich zwischen 13:20 und 13:30 Uhr in einem Supermarkt in der Danziger Straße auf. Ihre Geldbörse steckte in ihrer Handtasche. Beim Bezahlen an der Kasse ist ihr aufgefallen, dass der Geldbeutel nicht mehr da war. Vom Täter war weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Frau vermutet, dass der Geldbeutel gestohlen wurde, als sie von zwei jungen Damen in dem Laden angerempelt wurde. Eine nähere Beschreibung der zwei Frauen konnte sie nicht angeben.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen Bargeld-Betrag, EC-Karte, Führerschein sowie den Personalausweis der 69-Jährigen. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell