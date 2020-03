Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Versuchter Einbruch

Scheibe einer Tür eingeschlagen

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag (30. März 2020), 09:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zu einem Vereinsheim an der Niersstraße Zugang zu verschaffen. Dazu kletterten sie zunächst über einen Zaun zum Gelände und machten sich dann an der verglasten Eingangstür des Gebäudes zu schaffen. Sie scheiterten jedoch am Sicherheitsglas und gelangten nicht in das Vereinsheim. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

