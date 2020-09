Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Weckhoven (ots)

Am Freitag (11.9.) wurden Polizei und Rettungsdienst zur Hochstadenstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war dort gegen 12 Uhr ein Fahrradfahrer auf dem Radweg gestürzt. Rettungskräfte brachten den 73-jährigen Neusser mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden um einen Anruf beim Verkehrskommissariat in Neuss (Telefon 02131 3000) gebeten.

