POL-NE: Einbrecher stehlen Sonos Musikbox - Kripo sucht Zeugen

Dormagen-Nievenheim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10.09.) stiegen bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Koniferenstraße ein. Sie verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Wintergarten und stahlen dort nach ersten Erkenntnissen eine Musikbox der Marke "Sonos", bevor sie unerkannt entkamen.

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. Es liegen Hinweise vor, dass die Tat zwischen 02:00 und 03:00 Uhr stattgefunden hat.

Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss.

