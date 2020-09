Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Autodiebstählen in Holzheim und Weckhoven gesucht

Neuss (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (8.9.), 20 Uhr und Mittwoch (9.9.) 8:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter einen Toyota RAV4, der an der Lövelinger Straße in Holzheim geparkt war. Die Kripo fahndet nach dem vier Jahre alten schwarzen Toyota, der auf die amtlichen Kennzeichen NE-WP6939 zugelassen ist.

In Weckhoven, an der Anne-Frank-Straße, stahlen Täter einen blauen Audi A 7 Sportback. Das zwei Jahre alte Auto mit den Kennzeichen NE-HY23 war am Dienstag (8.9.), um 1:00 Uhr nachts von seinem Besitzer abgestellt worden und war am Mittwoch (9.9.), um 8:30 Uhr verschwunden.

Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der Autos nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

