Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdacht: Versuchter Einbruch - Wer hat das ungleiche Duo gesehen?

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Eine Anwohnerin der Erftstraße überraschte am Mittwoch (9.9.), um 11:30 Uhr, zwei Männer, wie diese gerade versuchten, mit einer Scheckkarte die Türfalle der Haustür zu überwinden, um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Die Unbekannten äußerten wahnwitzige Ausflüchte und machten sich dann schnell davon. Ob sie an anderer Stelle erfolgreich waren, ist bislang nicht bekannt.

Deshalb fragt die Polizei: Wer hat die verdächtigen Männer gesehen und kann Hinweise zu ihrer Identität oder möglichen weiteren Einbruchsversuchen geben?

Es handelte sich um ein ungleiches Duo. Beschrieben wurde ein Mann etwa 190 Zentimeter groß, schlank, mit dunklen Haaren und dunklen Augen, etwa 35 bis 45 Jahre alt. Er trug ein dunkelblaues Shirt, eine dunkelblaue Windjacke und eine schwarze Hose. Sein Komplize war nur etwa 160 bis 165 Zentimeter klein, ebenfalls schlank mit blondem Haar. Das Aussehen beider Männer beschrieb die Zeugin als "osteuropäisch"; zudem hätten die Verdächtigen mit polnischem oder russischem Akzent gesprochen.

Hinweise nimmt das zentrale Fachkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell