Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sechs Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss führte am Freitagvormittag (11.9.) an der Jülicher Landstraße in Neuss eine Verkehrskontrolle durch. Der Schwerpunkt der Ordnungshüter lag auf der Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr.

Bei sechs Verkehrsteilnehmern musste eine Blutprobe entnommen werden, da sie im Verdacht stehen, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

Bei einem 40-jährigen Lkw-Fahrer besteht der Verdacht, dass er Amphetamin konsumiert hat. Ein 35-Jähriger wurde positiv auf THC (Cannabis) und Amphetamin getestet. Bei einem 19-jährigen Autofahrer gehen die Ordnungshüter davon aus, dass er THC und Morphine zu sich genommen hat. Ein 24-jähriger Transporterfahrer stand nach ersten Erkenntnissen unter Kokaineinfluss. Bei einem 24- und 44-Jährigen wurden ebenfalls Blutproben entnommen. Was sie genau konsumiert haben, wird das weitere Untersuchungsergebnis zeigen.

Zum Teil konnten bei den Verkehrsteilnehmern Betäubungsmittel in Form von Kokain und Amphetamin sichergestellt werden. In allen Fällen hat die Polizei entsprechende Verfahren eingeleitet.

Wer unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet sich und andere. Beim ersten Verstoß dieser Art droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte in "Flensburg" und ein Fahrverbot von einem Monat.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat im Jahr 2019 insgesamt 565 Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Die Polizei wird Kontrollen dieser Art weiter fortsetzen - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

