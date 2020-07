Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Polizei nimmt mutmaßliche Dealerbande fest

Duisburg (ots)

Zivilpolizisten haben am Dienstagabend (30. Juni) beobachtet, wie fünf Männer am Zentralen Omnibusbahnhof mit mehreren Personen kleine Gegenstände gegen Geld tauschten. Als die Beamten die Männer schlussendlich kontrollierten, fanden sie mehrere Tütchen Marihuana sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung bei ihnen. Die 18 bis 29 Jahre alten Männer müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell