POL-DU: Mittelmeiderich: Klettergerüst auf Schulhof angezündet

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. Juni, gegen 16:15 Uhr) haben Zeugen Feuerwehr und Polizei wegen eines brennenden Klettergerüsts zu einem Schulhof an der Heinrich-Bongers-Straße gerufen. Ein Zeuge (14) berichtete den Einsatzkräften von zwei Mädchen, die er in der Nähe des Brandortes gesehen habe. Er konnte Namen nennen, sodass das mit dem Fall betraute Kriminalkommissariat 11 die beiden Tatverdächtigen schnell ausfindig machen konnte. Die beiden 14-Jährigen gaben zu, das Feuer gelegt zu haben. Sie müssen sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

