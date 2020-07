Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern/Dellviertel: Mit fast 100 km/h durch die Stadt gerast

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstag (30. Juni, 13 bis 15 Uhr) gleich zwei Autofahrer bei einer Geschwindigkeitsüberwachung gestoppt, die mit fast 100 km/h bei erlaubten 50 km/h über die Carl-Benz-Straße gerast sind. Ein 34-Jähriger hatte wohl die Tempo Schilder gar nicht wahrgenommen; der zweite Fahrer (30) hatte keine Ausrede parat. Beide erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, Zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Dass man in der Baustelle an der Plessingstraße im Dellviertel höchstens 30 km/h fahren darf, musste ebenfalls am Dienstagnachmittag (16 bis 17 Uhr) eine Autofahrerin lernen. Sie war mit 65 km/h in die Lasermessanlage der Polizei gefahren. Auch die 51 Jährige muss mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten und 160 Euro Bußgeld rechnen. Insgesamt haben die Beamten an beiden Stellen 32 Geschwindigkeitssünder festgestellt. In 21 Fällen müssen die Fahrer ein Verwarnungsgeld zahlen. Elf weitere erhalten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

