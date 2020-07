Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schlangenlinien gefahren.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei, weil ihnen auf der Ostwestfalenstraße ein Schlangenlinien fahrender Wagen aufgefallen war. Als die drei 30-, 31- und 48-jährigen Männer das unsichere Fahrverhalten bemerkten, reagierten sie rasch und beschlossen, dem unsicheren Fahrer in ihrem Auto zu folgen. Als dieser an einer Kreuzung hielt, nutzten sie die Gelegenheit und sprachen ihn an. Der Mann ließ sich nicht beirren und setzte seine Fahrt fort. Die Zeugen blieben dran und riefen die Polizei. Die Polizeibeamten begleiteten daraufhin den 80-jährigen Autofahrer mit dem Streifenwagen bis zu seinem Ziel in Lemgo und fanden die von den Zeugen beschriebene unsichere und unberechenbare Fahrweise bestätigt. Führerschein und Wagen sollten deshalb gefahrenabwehrend sichergestellt werden. Der Mann war nicht gesprächsbereit und wehrte sich körperlich gegen die Sicherstellung. Er trat nach den Polizeibeamten und versuchte zu beißen. Bis auf einige Kratzer blieben die Beamten unverletzt. Der Führerschein und die Autoschlüssel des 80-jährigen Lippers wurden beschlagnahmt und ein Bericht für das Straßenverkehrsamt gefertigt.

