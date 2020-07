Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Comichefte und Spielzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Am frühen Montagabend drangen Unbekannte in eine ehemalige Kneipe in der Uhlandstraße ein, in der Kisten mit alten Comicheften und Playmobil gelagert wurden. Die Einbrecher stahlen mehrere Kisten samt Inhalt und schnitten ein Antennenkabel am Gebäude ab. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte telefonisch das KK 2 unter 05231 6090.

