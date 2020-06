Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ungewöhnlicher Unfall mit schwerverletzter Person

Barth (LK VG) (ots)

Am 20.06.2020 ereignete sich gegen 10:30 Uhr am Saaler Bodden ein schwerer Sportunfall. Ein 46-jähriger Kitesurfer mit deutscher Staatsangehörigkeit wollte seinen Kite aufsteigen lassen, als er von diesem wegen verhedderter Schnüre schlagartig nach vorne gezogen wurde. Im weiteren Verlauf zog der Kite den Surfer mehrere Meter übers Land, wo der Surfer letztlich mit einem PKW der Marke Land Rover kollidierte. Aufgrund der Kollision mit dem PKW erlitt der Surfer schwerste Verletzungen an Kopf und Rücken. Da während des Unfallzeitpunktes eine Unwetterwarnung galt, konnte der Helikopter des Rettungsdienstes nicht zum Einsatz kommen. So wurde der Surfer mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum Rostock verbracht.

Verena Splettstößer, Erste Polizeihauptkommissarin, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Dezernat 1, Einsatzleitstelle, Polizeiführerin vom Dienst

