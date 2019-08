Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Spaziergänger mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Mannheim (ots)

Gegen 19.20 Uhr wurde ein 54-jähriger Spaziergänger an der Rheinpromenade zw. Rhein und Jugendherberge von einem männlichen Täter mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes sowie seines Mobiltelefons gezwungen. Mit der Beute flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Rennershofstraße / Lindenhofplatz. Beschreibung: Männliche Person, südländisches Aussehen, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, unrasiert, 3-Tage Bart, längere, dunkle, nach hinten gekämmte Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt und dunkler Cargohose. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Zeugenhinweise bite an den Kriminaldauerdient, Tel. 174 -4444

