Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Dienstag, 31.12.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrüche - Rödermark-Urberach

Am späten Montagnachmittag kam es in Urberach in der Darmstädter Straße und der Weserstraße zu insgesamt drei Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen. Unbekannte Täter hebelten in zwei Fällen die Terrassentür und in einem Fall ein Küchenfenster auf, um in die Wohnhäuser zu gelangen. In der Weserstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, wurde der Einbrecher bei der Tatausführung gestört und flüchtete unerkannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234

2. Zigarettenautomat mit Böller gesprengt - Seligenstadt

Mit einem sogenannten "Cobra-Böller" wurde am Sonntag in der Zeit von 20 bis 24 Uhr in der Berliner Straße ein Zigarettenautomat aufgesprengt, so dass dieser hierbei völlig zerstört wurde. Der Inhalt des Automaten wurde von den unbekannten Tätern entwendet. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang zwei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren, die jedoch nicht weiter beschrieben werden konnten. Bereits am Sonntagnachmittag wurde in unmittelbarer Nähe ebenfalls versucht, einen Zigarettenautomaten mit einem Böller aufzusprengen. Auch dieser Automat wurde hierbei erheblich beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Täterfestnahme nach Einbruchsversuch in Baucontainer - Offenbach

Zeugen wurden auf zwei Personen aufmerksam, die am Dienstag um 01:55 Uhr versuchten, das Schloss eines Baucontainers im Mainzer Ring zu überwinden. Die beiden 18- und 19-jährigen Täter, die es offenbar auf die in dem Container befindlichen Baumaschinen abgesehen hatten, flüchteten zunächst, konnten jedoch kurz darauf von den eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Wohnhaus - Sinntal-Züntersbach

In der Straße "Zum Sengeswald" kam es am Sonntag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte verschafften sich über ein Küchenfenster Zugang zum Haus und konnten hieraus Bargeld entwenden

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

2. Einbruchsversuch - Bruchköbel

Am Montag kam es um 21.27 Uhr in Bruchköbel in der Friedlandstraße zu einem Einbruchsversuch. Die zwei unbekannten Täter scheiterten zunächst an der Hauseingangstür und schlugen anschließend ein Fenster ein, um in das Wohnhaus zu gelangen. Als Zeugen durch den Lärm darauf aufmerksam wurden, flüchteten beide Personen in Richtung Anne-Frank-Straße. Die Einbrecher werden als kräftig beschrieben und sollen etwa 170 bis 180cm groß gewesen sein. Bekleidet waren sie mit hellen Jacken und Kopftüchern.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123

3. Unfallflucht - Hanau, Einkaufszentrum Kinzigbogen

Am Montagabend kam es in der Zeit von 20 Uhr bis 20.33 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Der Besitzer eines schwarzen Audis stellte sein Fahrzeug im Bereich des Geschäfts "Depot" ab. Als dieser später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der Pkw hinten rechts beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen machten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 31.12.2019, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell