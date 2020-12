Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 19.12.2020

GoslarGoslar (ots)

Türschloss beschädigt

Bereits am Donnerstag, 17.12.2020, in dem Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird das Türschloss der Hauseingangstür zum Haus in der Herzog-Wilhelm-Straße 12 A in Bad Harzburg derart beschädigt und unbrauchbar gemacht, dass der bislang unbekannte Täter vermutlich Klebstoff in das Schloss eingebracht hat. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu der Tat und/oder dem Täter aus der Bevölkerung.

Beleidigung unter Nachbarn

In den Abendstunden des 18.12.2020 beleidigt eine 55-jährige Bad Harzburgerin ihre 48-jährige Nachbarin u.a. mit den Schimpfwörtern "Schlampe" und "Fotze". Die Beschuldigte muss sich nun dem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

i.A. Carl, POK

