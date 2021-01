Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Raub durch Wegstoßen am Geldautomaten+++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmittag, 24.01.2021, gegen 12:45 Uhr eine 60-Jährige in der Raiffeisenbank in dem Bereich der Geldautomaten beraubt. Während das Opfer nach dem Eingeben der Geheimzahl auf das Auswerfen ihres Bargeldes wartet, nähert sich der Täter mit einem roten metallenen Gegenstand in der Hand und schubst das Opfer beiseite. Sodann entnimmt er mehrere Geldscheine aus dem Ausgabeschlitz des Automaten und flüchtet zu Fuß in Richtung Eschweg. Der Gesuchte mit einem südländischen Erscheinungsbild trug zur Tatzeit eine blaue OP-Maske und war komplett dunkel bekleidet. Er soll ca. 170cm groß, von schlanker Statur und um die 20 Jahre alt sein. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn zu melden: 04403/927-0.

