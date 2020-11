Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 14.11.2020 ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Räuberischer Diebstahl ++ Fahren unter Drogen-Einfluss ++

Westoverledingen - Fahren unter Drogen-Einfluss

Am Freitag, gegen 10:30 Uhr, wurde in Westoverledingen, Leerer Straße, durch eine Polizeistreife ein 37 Jahre alter Mann aus Rhauderfehn kontrolliert, der mit seinem Mercedes in Richtung Rhauderfehn fuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, fiel ein 38 Jahre alter Mann aus dem Saterland der Kaufhausdetektivin in einem Verbrauchermarkt in der Ringstraße in Leer auf, weil er den Kassenbereich mit sechs Flaschen Whiskey ohne zu zahlen durchqueren wollte. Als er durch die Detektivin angesprochen wurde, schubste er sie, so dass Beide zu Boden fielen. Er riss sich los, wurde im Anschluss von Zeugen festgehalten und im Anschluss wurden durch Polizeibeamte die Personalien zur Sicherung eines Strafverfahrens festgestellt.

Kurze Zeit später, gegen 16:50 Uhr, entwendete der Mann erneut zwei Flaschen Whiskey, diesmal in einem Verbrauchermarkt im Osseweg in Leer. Wieder versuchte er zu flüchten, wurde jedoch durch Polizeibeamte gestellt. Bei der weiteren Nachschau wurden in einem Gebüsch 16 Flaschen Whiskey aufgefunden, die der Saterländer zur Abholung bereitgelegt hatte. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Moormerland - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Moormerland mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Moormerland und rammte einen Pkw. Bei einer anschließenden Überprüfung durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

