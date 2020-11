Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.11.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung an Bushaltestelle++Diebstahl eines Auspufftopfes++

Rhauderfehn - Sachbeschädigung an Bushaltestelle Rhauderfehn - Am gestrigen Abend kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an zwei Bushaltestellen in der Kirchstraße. Ein anonymer Zeuge teilte der Polizei mit, dass ein unbekannter Täter die Bushaltestellen mit Farbe besprühen würde. Vor Ort konnten durch die Polizei keine Personen mehr angetroffen werden. Zwei Wartehäuschen waren mit einem Schriftzug besprüht worden. Der bisher anonyme Zeuge und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl eines Auspufftopfes Leer - In dem Zeitraum vom 11.11.2020, 18:00 Uhr, bis 12.11.2020, 08:15 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Benzstraße und entwendeten den Auspufftopf eines Pkw. Nach bisherigem Ermittlungstand ist davon auszugehen, dass der Pkw Hyundai durch unbekannte Täter aufgebockt und der Mitteltopf des Auspuffs mit einer Flex herausgeschnitten wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Frauke Bruhns

Telefon: 0491-97690104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell