Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Krankenhaus ausgerastet

Kellereinbruch/ Auto-Einbrüche

Fahrrad zum 2. Mal gestohlen

Iserlohn (ots)

Bei der Einlieferung ins Krankenhaus ist am Donnerstag ein 45-jähriger Patient regelrecht ausgerastet. Notfallsanitäter bekamen Tritte und Schläge. Außerdem spuckte der Mann in die Richtung seiner Helfer.

Der Mann hatte am Mittag seinen Arzt aufgesucht, der seinen Patienten mit einer akuten Erkrankung direkt ins Krankenhaus einwies. Er bestellte einen Rettungswagen. Bis zum Flur des St.-Elisabeth-Hospitals nahm alles seinen geregelten Verlauf. Im Abteilungsflur legte sich der Mann jedoch plötzlich ohne Ankündigung auf den Boden und schrie herum. Als die Notfallsanitäter nach ihm schauten, trat und schlug er die Helfer und bespuckte sie. Die Rettungswagen-Besatzung und das Krankenhaus-Personal wussten keinen anderen Rat als die Polizei zu rufen. Die Polizeibeamten legten dem Patienten Handfesseln an. Ein Arzt untersuchte ihn. Auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes erfolgte eine Zwangseinweisung nach PsychKG - allerdings in ein anderes Krankenhaus. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie Körperverletzung.

Unbekannte haben zwischen dem 1. September und dem 15. Oktober den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße ausgeräumt. Als der Besitzer am Donnerstag zu seinem Kellerabteilung kam, stand ein Schrankbrett vor der Tür und das Vorhängeschloss fehlte. Aus dem Raum verschwunden sind: 1 Kinder-Laufrad, ein Kinderfahrrad mit Stützrädern, ein Kinder-Cityroller und ein Kinder-Aufsitzbagger.

Während eine 24-jährige Iserlohnerin am Donnerstag in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße einkaufte, wurde ihr Auto aufgebrochen. Sie hatte ihren weißen VW T-Rock gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zurückkehrte, waren Handtasche, ein Schlüssel aus dem Handschuhfach, eine Jacke und eine Sporttasche samt Inhalt weg. Außerdem roch es in dem Nichtraucherfahrzeug nach Zigaretten. Die Fahrerin machte sich sofort auf den Weg zur Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Ähnlich ging es einer 21-jährigen Fahrerin am Dienstag: Sie hatte ihren Audi A3 gegen 18.30 Uhr auf demselben Parkplatz abgestellt. Als sie eine Stunde später zurückkehrte, war die im Wagen liegende Geldbörse verschwunden.

Am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr wurde am Lenninghauser Weg die Fensterscheibe eines schwarzen Tiguan zerstört. So konnte der Täter eine Handtasche aus dem Wagen ziehen.

Die Polizei warnt immer wieder: Ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Das gilt auch bei kurzen Abwesenheiten - beispielsweise, um mit dem Hund im Wald Gassi zu gehen. Ein Auto ist in Sekunden geöffnet. Zu dem Schaden, den vielleicht eine Versicherung deckt, kommt die Lauferei, um Dokumente wiederzubeschaffen.

Die Polizei bittet in den konkreten Fällen um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde an der Piepenstockstraße ein Fahrrad gestohlen. Sie hatte ihr Bike mit einem Fahrradschloss am Regenfallrohr eines Hauses befestigt. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass das grün lackierte Damenrad, das aussieht wie ein Hollandrad, verschwunden war. Es war nicht der erste Diebstahl: Vor zwei Jahren verschwand der Drahtesel schon einmal vor dem Bahnhof. Allerdings erhielt sie es damals zurück.

