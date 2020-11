POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.11.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Nachtragsmeldung zur Fahndung nach Komplettentwendung eines Pkw VW T5++Verkehrsunfallflucht++Anrufe durch falsche Polizeibeamte++Kontrollen nach dem Infektionsschutzgesetz++

Moormerland - Nachtragsmeldung zur Fahndung nach Komplettentwendung eines Pkw VW T5 In der Meldung zu dem Fahrzeugdiebstahl hat sich bezüglich des Baujahres des Fahrzeuges ein Fehlerteufel eingeschlichen. Das gesuchte graue Fahrzeug mit weißem Hochdach stammt aus dem Baujahr 2017 und nicht wie versehentlich angegeben aus dem Jahr 2007. Wir bitten darum diesen Fehler zu entschuldigen.

Emden - Verkehrsunfallflucht Am 11.11.2020 kam es auf einem Parkplatz an der Niedersachsenstraße zu einem Unfall bei welchem ein dort geparkter Pkw Toyota beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Pkw im vorderen linken Fahrzeugbereich während eines Parkmanövers von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die derzeitigen Ermittlungen und die gefundenen Spuren lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw gehandelt haben muss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Anrufe durch falsche Polizeibeamte Am 11.11.2020 kam es im Stadtgebiet erneut zu Anrufen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte". In einem Fall in der Leeraner Weststadt stellten sich unbekannte Anrufer bei einem 66-jährigen Herren als Mitarbeiter der Polizei Leer vor und behaupteten Beweise zu haben, dass der Angerufene Opfer einer Straftat werden könnte. Der Leeraner reagierte angemessen und stellte genauere Nachfragen zur Person und Sachverhalt. Daraufhin beendeten die Tatverdächtigen das Telefonat. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass seitens der Polizeidienststelle keine Anrufe getätigt werden, wodurch die Bürger in Unsicherheit und Angst versetzt werden. Ebenso werden sie durch die Polizei niemals telefonisch nach Wertsachen befragt oder zu deren Herausgabe aufgefordert.

Leer- Diebstahl einer Handtasche Am 11.11.2020 kam es in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr in einem Modediscountgeschäft an der Nüttermoorer Straße zu dem Diebstahl einer Handtasche. Während des Einkaufs legte eine 21-jährige Frau ihre Handtasche innerhalb des Geschäftes ab und stellte nach kurzer Zeit fest, dass diese von unbekannten Tätern unbemerkt entwendet wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen während des Einkaufens immer körpernah getragen und nicht unbeaufsichtigt abgelegt werden sollten.

Inspektionsbereich Leer/Emden- Kontrollen nach dem Infektionsschutzgesetzt Im Rahmen der Unterstützung der Kommunen werden auch durch die Dienststellen der Polizeiinspektion Leer/Emden Kontrollen bezüglich der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes durchgeführt. Wie bereits der Landkreis Leer berichtet hat, werden diese Maßnahmen seitens der Bevölkerung größtenteils positiv aufgenommen. Immer wieder wird festgestellt, dass die Mund-Nasenbedeckung durchweg getragen wird und nur einzelne Ermahnungen notwendig sind. Aus dem Bereich der polizeilichen Einsatzlage ist es unabhängig von den gezielten Kontrollen zu einigen Auffälligkeiten gekommen. So wurde am 12.11.2020, um 00:05 Uhr, im Rahmen eines Einsatzes zu einer Ruhestörung festgestellt, dass diese von einer Garagenparty ausging, bei welcher sich sechs Personen aus sechs Haushalten zum Zwecke einer Feier zusammenfanden. Diese Feierlichkeit wurde aufgelöst. Ebenfalls wurde bereits am 10.11.2020 ein Verstoß gegen das Tragen des Mund-Nasenschutzes am Bahnhof in Leer festgestellt. Der Betroffene, der von einem uniformierten Polizeibeamten auf sein Fehlverhalten hingewiesen wurde, reagierte mit Beleidigungen und einem körperlichen Widerstand. Gegen den 22-jährigen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Kontrollen im Stadtgebiet von Emden am 11.11.2020 ergaben vierzehn mündliche Ermahnungen, auf welche zumeist mit Verständnis reagiert wurde. Auch vier Personen, die zuerst Einwände hatten, kamen der Aufforderung zum Tragen des Mund-Nasenschutzes nach. Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin um Verständnis für die außergewöhnliche Situation und das Tragen der Mund-Nasenbedeckung in den dafür vorgesehenen Bereichen.

