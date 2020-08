Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Die Handbremse nicht angezogen +++ LKW rollt auf der Rastanlage der A1 in Schutzplanke

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 17. August 2020, rollte ein Lkw auf dem Rastplatz Wildeshausen-Nord der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, in der Gemeinde Dötlingen, in eine Außenschutzplanke.

Gegen 10:15 Uhr verließ der 42-jährige Fahrer des mit Gerüstteilen beladenen Lkws sein Fahrzeug und begab sich in die Rastanlage. Da er vergaß die Handbremse anzuziehen, rollte der Lkw daraufhin über die Durchgangsspur in die angrenzende Berme und prallte gegen die Außenschutzplanke, wo er zum Stillstand kam.

Glücklicherweise hielt die Außenschutzplanke den Lkw auf, sodass er nicht auf die Fahrbahn der Autobahn geriet.

Am Lkw entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Der Schaden an der Außenschutzplanke war gering.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell