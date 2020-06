Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall auf Bahnsteig 1 im Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg im Breisgau (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall auf Bahnsteig 1 im Freiburger Hauptbahnhof.

Am 14.06.2020 gegen 01:50 Uhr soll es am Bahnsteig 1, im Hauptbahnhof Freiburg auf Höhe des Schnellrestaurants McDonalds, zu einem tätlichen Angriff gekommen sein. Dabei wurden 2 junge Männer schwer verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein zu melden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird nach zwei jungen Frauen gesucht, die beim gegenüberliegenden Döner-Schnellimbiss an einem Tisch saßen, und gegenüber einem der Geschädigten erklärten, alles beobachtet zu haben. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

