Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.11.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Versuchter Diebstahl++Diebstahl von zwei Minibaggerschaufeln++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Versuchter Diebstahl Am 08.11.2020 um 05:20 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Leer auf eine männliche Person aufmerksam, welche sich hinter der Umzäunung auf dem Gelände eines Aktionsmarktes an der Sägemühlenstraße befand. Nach seinem Aufenthaltsgrund befragt, gab der 54-jährige Mann aus Leer keine schlüssige Auskunft. Direkt hinter dem Leeraner entdeckten die Einsatzkräfte Utensilien, die Rückschlüsse auf konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem Pflanzendiebstahl zuließen. So waren bereits das Betreten des Außengeländes und anschließende der Transport von Pflanzen geplant. Da der Mann aus Leer sich vor Ort nicht ausweisen konnte, erfolgte eine kurze Verweildauer auf der Polizeidienststelle in Leer. Anschließend konnte der Mann, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, entlassen werden.

Neukamperfehn - Diebstahl von zwei Minibaggerschaufeln In der Zeit vom 06.11.2020, 14:00 Uhr bis zum 09.11.2020, 07:30 Uhr kam es an einer Baustelle in der der Menno-Aden-Straße zu einem Diebstahl von zwei Baggerschaufeln, die zu einem Minibagger gehören. Die Arbeitsmittel, die unterschiedliche Größen aufweisen, waren zur Tatzeit auf einem dort befindlichen Trailer abgelagert und befestigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht Am 07.11.2020 um 18:20 Uhr kam es auf der Straße `Rajen` zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Auf dem Teilstück zwischen der Straße `Gräpels Kamp` und dem Hagiusring geriet ein in Richtung Westoverledingen fahrender weißer Lieferwagen ein Stück in den Gegenverkehr und touchierte dort den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenprall entstand an dem Lkw Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Fahrer des Lieferwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer oder Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

