Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 07.11.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Wohnungsbrand ++ Versuchter Einbruch in Vereinsheim ++ Verkehrsunfallflucht ++ Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall ++

Leer - Wohnungsbrand

Leer - Am Samstag kam es gegen 01:00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zu einer Explosion mit anschließendem Brand. Der Brand musste durch die Feuerwehr Leer gelöscht werden. Die 53-jährige Mieterin der Wohnung befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Explosions- und Brandursache dauern an.

Westoverledingen - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Westoverledingen - In der Zeit von Donnerstag, 22:30 Uhr, bis Freitag, 11:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Verglasung einer Eingangstür eines Vereinsheimes in der Großwolder Straße. Im Anschluss wurde das Gebäude durch die Täter betreten, es wurde jedoch nach den bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

Uplengen - Am Freitag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr bis 15:35 Uhr, kam es in dem Alten Postweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer Audi TT beschädigt worden ist. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Am Samstag, gegen 03:55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Rhauderfehner mit einem Pkw Opel Astra auf der 2. Südwieke in Richtung Rajen. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Betonumrandung. Der 22-Jährige blieb unverletzt, der Pkw Opel wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 22-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell