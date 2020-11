Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.11.2020

PI Leer/Emden

++Gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte++Einbruch in Büroräume eines Lebensmittelmarktes++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++

Leer - Gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte Leer - Am gestrigen Abend kam es gegen 19:40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Mitarbeitern des Rettungsdienstes im Hermann-Lange-Ring. Die Rettungskräfte waren zuvor gerufen worden, weil ein 35-jähriger Mann aus Leer stark alkoholisiert war und Hilfe benötigte. Dieser zeigte sich jedoch nach derzeitigen Informationen sofort aggressiv, griff die beiden Männer an und schlug auf diese ein. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 35-Jährige renitent, sodass er daraufhin in Gewahrsam genommen wurde. Die beiden Rettungskräfte wurden bei dem Angriff verletzt und sind vorerst nicht arbeitsfähig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Einbruch in Büroräume eines Lebensmittelmarktes Leer - In dem Zeitraum zwischen 03.11.2020, 22:30 Uhr, und 04.11.2020, 06:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Büroräume eines großen Lebensmittelmarktes in der Ringstraße. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten bisher unbekannte Täter über das Dach in das Gebäude und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Aus diesem wurden Wertgegenstände im höheren vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Leer - Am 04.11.2020, um 17:45 Uhr, kam es auf der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fahrradfahrer. Eine 78-jährige Frau aus Leer befuhr mit ihrem Pkw Fiat die Friesenstraße in Richtung Heisfelder Straße und wollte nach links auf diese abbiegen. Dabei übersah sie einen 19-jährigen Mann aus Leer, welcher die Heisfelder Straße mit seinem Fahrrad befuhr. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Leer - Vom 03.11.2020, 16:00 Uhr, bis 04.11.2020, 17:40 Uhr, wurde ein schwarzer BMW in der Hindenburgstraße bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der BMW war am Fahrbahnrand geparkt und wurde im Bereich des Fahrzeughecks touchiert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

