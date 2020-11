POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.11.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl einer Baumaschine ++ Diebstahl aus Geräteschuppen ++

Weener - Diebstahl einer Baumaschine

Weener - In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bisher unbekannte Täter einen Flachsauger vom Dach einer Baustelle in der Wiesenstraße. Vermutlich gelangten die Täter über ein Baugerüst auf das dortige Schulgebäude. Der Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Geräteschuppen

Emden - In dem Zeitraum vom 28.10.2020 bis 03.11.2020 wurden diverse Werkzeuge aus einem Geräteschuppen in einer Kleingartenanlage in der Heinrich-Reimers-Straße entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter zunächst in eine Gartenlaube und dort an den Schlüssel für einen Geräteschuppen. Aus diesem wurden Werkzeuge im Wert von etwa 600 Euro entwendet. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

