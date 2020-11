Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.11.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++Moormerland - Vorläufige Festnahme nach Verfolgungsfahrt++

Moormerland - In den Abendstunden des 01.11.2020 kam es im Bereich Moormerland zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem 20-jährigen Mann aus Moormerland. Einer Funkstreifenwagenbesatzung war gegen 20:50 Uhr in der Süderstraße ein Mercedes aufgefallen, welcher an einer dortigen Ampel wartete. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und versuchten den Pkw-Fahrer anzuhalten. Der Fahrer missachtete entsprechende Haltesignale, beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete zunächst über Kleinhesel in Richtung Autobahnanschlussstelle Leer Ost auf die A 28. Von dort fuhr er auf die A 31 auf und verließ diese an der Anschlussstelle Veenhusen über die L 24 in Richtung Logabirum. Immer wieder ignorierte er die Anhaltesignale der Polizei. Auf der L 24 geriet der Mann mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er nach rechts auswich. Die Polizisten versuchten daraufhin den Flüchtenden zu überholen, dabei scherte dieser nach links aus und drängte den Streifenwagen in die Leitplanke. Die Flucht des Mannes endete erst im Mittelweg, wo der verunfallte Pkw in einem Straßengraben aufgefunden wurde. Der Fahrer war in ein angrenzendes Feld geflüchtet und konnte durch die Unterstützung eines Polizeihubschraubers und mehrerer Einsatzkräfte in einem Graben aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer des Pkw nicht um den 28-Jährigen Fahrzeughalter, sondern um einen 20-Jährigen handelte. Wie der Mann in den Besitz des Pkw gelangte, ist bisher unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Fahrer ist ebenso nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aurich aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der 20-Jährige und ein Polizeibeamter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer, der die L 24 in Richtung Autobahn befuhr, wird gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

