Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 01.11.20

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Sachbeschädigung ++ Diebstahl aus Garage ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am Samstag wurde in der Heisfelder Str. gegen 12:30 Uhr ein VW Golf kontrolliert. Eine Überprüfung des 20-jährigen Fahrers aus Uplengen ergab, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Ermittlungen eingeleitet.

Moormerland - Bereits gegen 05:30 Uhr wurde ein 18-jähriger aus Moormerland in der Königsstr. kontrolliert. Die entstempelten Kennzeichen sind nicht für den durch ihn benutzten Pkw Daimler ausgegeben. Zudem wurde bei dem Fahrer festgestellt, dass er keinen Führerschein hat, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und einen Alkoholwert von 0,66 Promille vorweisen konnte. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung

Jemgum - Unbekannte Täter haben von Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 09:30 Uhr, die Frontscheibe eines Opel Astra beschädigt. Dieser stand geparkt in der Oberfletmer Str.. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Leer oder Weener.

Diebstahl aus Garage

Leer - In der Zeit zwischen 23:30 Uhr am Freitag und 08:15 Uhr am Samstag sind unbekannte Täter auf ein Grundstück im Logaer Weg gegangen und haben aus einer unverschlossenen Garage diverse Gartengeräte im Wert von 1160 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Leer.

Verkehrsunfallfluchten

Leer - In der Straße 'An der Emsbrücke' wurde am Samstag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr der hintere Bereich eines dort geparkten VW Polo beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Leer - Eine 38-jährige aus Moormerland befuhr den Südring am Freitag um 19:00 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot in Richtung Papenburger Str.. Von dort kam ihr ein Pkw entgegen, der so weit mittig fuhr, dass er den Außenspiegel ihrer Fahrerseite beschädigte. Im Anschluss setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der Verursacher selbst oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

i.A. PHK Gornitzka

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell