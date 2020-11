Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.11.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

Leer - Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Bereits am Montagabend kam es um 21:00 Uhr im Stadtgebiet zur Festnahme einer 50-jährigen Frau aus Leer. Gegen 19:50 Uhr soll es in einer Wohnung in der Augustenstraße zu einem Streit zwischen der Frau und dem 54-jährigen Wohnungsinhaber gekommen sein, in dessen Verlauf die 50-Jährige den Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe sich ebenfalls eine 31-jährige Frau aus Leer in der Wohnung befunden, die zuvor versucht habe den Streit zu unterbinden. Der Mann wurde bei dem Vorfall im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die 50-Jährige hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus der Wohnung entfernt und konnte schließlich im Stadtgebiet durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erließ das zuständige Amtsgericht Leer Haftbefehl gegen die Leeranerin. Sie wurde im Anschluss an die Haftvorführung am Dienstagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

