Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Adendorf: Alarmanlage vertrieb Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Mutmaßliche Einbrecher versuchten in der Nacht zu Dienstag (14.04.2020) in ein Firmengebäude an der Töpferstraße einzudringen.

Zur Tatzeit gegen 01:45 Uhr hebelten die Unbekannten ein Bürofenster auf. Dabei lösten sie eine Alarmanlage aus, die sie in die Flucht schlug. Die Tat wurde der Polizei von einem Sicherheitsdienst gemeldet. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen nichts.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat den Fall übernommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

