Polizei Bonn

POL-BN: Ausgebremst: 32-jähriger Autofahrer musste Führerschein abgeben

Bonn (ots)

Seinen Führerschein musste am Freitagnachmittag ein 32-jähriger Autofahrer aus Bonn abgeben. Um 17 Uhr soll er nach Zeugenangaben auf der Franz-Josef-Strauss-Allee einen 56-jährigen Autofahrer überholt und anschließend so stark ausgebremst haben, dass dieser nur mit einer Vollbremsung einen Unfall vermeiden konnte. Als die Fahrzeuge standen stiegen der 32-Jährige und ein 21-jähriger Bekannter aus. Dieser war mit seinem Auto ebenfalls hinter dem 56-Jährigen hergefahren. Sie gingen zu dem Fahrer und beschimpften ihn wegen seiner Fahrweise. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der 56-Jährige von dem jungen Mann zweimal in das Gesicht geschlagen worden sein soll.

Eine herbeigerufene Streife der Polizeiwache Bad Godesberg stellte vor Ort fest, dass der 32-jährige Autofahrer vermutlich unter der Einwirkung von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der Verdächtige mussten die Beamten zur Polizeiwache an der Zeppelinstraße begleiten. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zwischenzeitlich hatten die Beamten den Sachverhalt einem Staatsanwalt vorgetragen. Die Folgen: Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährdungsdeliktes im Straßenverkehr eingeleitet. Er musste seinen Führerschein abgeben und darf bis auf zunächst kein Kraftfahrzeug mehr führen. Anschließend konnte er die Wache wieder verlassen.

Gegen seinen 21-jährigen Bekannten wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Sollte sich der Geschehensablauf bestätigen, wird auch seine Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen durch das zuständige Straßenverkehrsamt geprüft werden.

