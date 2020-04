Polizei Bonn

POL-BN: Nach Diebstahl in Baumarkt: 39-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befindet sich seit Sonntag ein 39-jähriger Mann. Er war am Samstag, 11.04.2020, um 18.50 Uhr, auf frischer Tat bei einem Diebstahl in einem Baumarkt an der Bornheimer Straße angtetroffen worden. Gemeinsam mit einem 28-jährigen Bekannten hatte er versucht, ein Elektrowerkzeug( Multi-Cutter) in einer eigens präparierten Tasche aus dem Geschäft zu stehlen. Beim Verlassen des Gebäudes wurden sie von einem Angestellten angehalten. Die beiden Tatverdächtigen wurden von der Polizeibeamten der Wache Innenstadt vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahmen die Beamten der Kriminalwache die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, am Sonntag einer Richterin vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Der Komplize wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

