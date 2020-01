Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Verkehrskontrolle am frühen Morgen: Über 1,6 Promille

Leichlingen (ots)

Am Mittwochmorgen (22.01.) entschlossen sich Polizisten auf der Straße Am Schraffenberg zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und hielten einen 38-jährigen Monheimer mit seinem Nissan an. Bei der Überprüfung am frühen Morgen (07:45 Uhr) fiel sofort starker Alkoholgeruch bei dem Monheimer auf. Auf Befragen räumte er ein, "am Abend drei bis vier Bier getrunken zu haben". Der Vortest zeigte ein ganz anderes Ergebnis - er pustete über 1,6 Promille.

Es folgten eine Blutprobe und die Führerschein-Sicherstellung. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (rb)

