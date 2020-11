Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.11.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Vandalismus an jüdischer Gedenkstätte++

Leer - Am 13.11.2020 wurde bekannt, dass es an der jüdischen Gedenkstätte an der Heisfelder Straße zu der Zerstörung von gewidmeten Blumenkränzen gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter die den Opfern des Pogroms gewidmeten Blumenkränze in der Nacht vom 12.11.2020 auf den 13.11.2020. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe der Tat zu erforschen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

