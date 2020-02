Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pfalzdorf - Unfall mit drei Fahrzeugen/acht Personen leicht verletzt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Dienstag (18.02.2020) kam es gegen 15:15 Uhr auf der Kreuzung Kalkarer Straße (B67)/Reuterstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt acht Personen verletzt wurden.

Ein 84-jähriger VW-Fahrer aus Bedburg.Hau fuhr mit seinem Pkw auf der Kalkarer Straße aus Goch kommend in Fahrtrichtung Uedem. An der Kreuzung fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden Mazda eines 25-jährigen Gochers auf, der im Kreuzungsbereich nach links auf die Reuterstraße abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde der Mazda in den Gegenverkehr geschoben, wo er mit dem entgegenkommenden VW Bus einer 50-jährigen Frau aus Kalkar kollidierte. Letzterer touchierte noch ein Verkehrszeichen und kippte dann auf die Seite. Insgesamt acht der Insassen aus den Fahrzeugen wurden leicht verletzt.

Die Kreuzung blieb für die Dauer der Unfallaufnahme circa anderthalb Stunde gesperrt.

