Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Behinderungen im Bremer Hauptbahnhof zum Freimarkt erwartet: Die Bundespolizeiinspektion Bremen informiert

Bremen (ots)

Bremen, 15.10.2019

Vom 18. Oktober bis zum 3. November 2019 findet auf der Bürgerweide der 984. Freimarkt statt. Die Bundespolizei bittet Bahnreisende und Besucher des Freimarktes wegen der begrenzten Kapazitäten des Personentunnels um gegenseitige Rücksichtnahme. Bahnreisende sollten nachmittags bis in die späten Abendstunden mit längeren Verzögerungen zum Erreichen der Bahnsteige und beim Umsteigen rechnen.

Bei Überfüllung wird der Zugang von der Bürgerweide in den Hauptbahnhof gesperrt, so dass nur noch die Zugänge von der Innenstadt in Richtung des Freimarktes möglich sind. Diese Einbahnregelung hat sich in den vergangenen Jahren bewährt.

Der rückfließende Verkehr der Fußgänger in Richtung Innenstadt wird dann auf die Nutzung des Gustav-Deetjen-Tunnels verwiesen.

Personengruppen werden gebeten, sich nicht unnötig in den Durchgangsbereichen und Bahnhofszugängen aufzuhalten. Zu den Veranstaltungszeiten sollten auch keine Fahrräder durch den Bahnhof geschoben werden, sofern sie nicht in Zügen mitgenommen werden.

