Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf/Meckenheim: Autofahrer standen unter Drogeneinfluss

Die Bonner Polizei stoppte in der Nacht zu Donnerstag zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Gegen 23:30 Uhr am Mittwoch (25.11.2020) überprüften Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 19-jährigen Autofahrer auf der Breslauer Straße in Meckenheim. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Schnelltest schlug positiv auf THC an.

Auf der Hochkreuzallee in Friesdorf war ein 22-Jähriger am Donnerstag (26.11.2020) gegen 02:30 Uhr unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg hielt den Autofahrer an. Auch hier ergaben sich Hinweise darauf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Drogentest war entsprechend positiv (THC).

In beiden Fällen ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erwartet die Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

