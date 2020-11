Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup, OT Schwelentrup - Zigarettenautomat aufgeflext

Lippe (ots)

In der Nacht zu Samstag flexten bislang unbekannte Täter einen an der Straße Försterweg aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln. Verdächtige Wahrnehmungen / Hinweise zu dem Aufbruch nehmen die Polizeiwache in Lemgo unter 05261-9330 und die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

