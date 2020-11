Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe, OT Asemissen - Carport-Brand

LippeLippe (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 17.00 Uhr, bemerkte der Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Straße Milser Heide den Brand seines unter dem Carport abgestellten Pkw. Das Feuer griff schnell auf das Carport und den Dachstuhl des sich anschließenden Hauses über und konnte letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand hoher Sachschaden und die Doppelhaushälfte war nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Zu Personenschäden kam es durch den Brand nicht. Die Bewohner des Hauses kamen über das Wochenende bei Verwandten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Verdächtige Wahrnehmungen / Hinweise zu dem Brand nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen unter 05222-98180 und die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell