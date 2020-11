Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen, OT Schötmar - Brand von mehreren Mülltonnen

LippeLippe (ots)

In der Nacht zu Samstag bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin gegen 01.45 Uhr den Brand mehrerer Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Lohheide im Bad Salzufler Ortsteil Schötmar. Sie informierte umgehend die Feuerwehr und die Bewohner des Hauses, welche sich sicherheitshalber ins Freie begaben. Zwei der Bewohner mussten jedoch durch die Feuerwehr aus ihrer Wohnung "befreit" werden. Sie hatten in der Hektik ihren Schlüssel, beim Versuch die Wohnung zu verlassen, im Schloss der Eingangstür abgebrochen und sich so selbst eingesperrt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Neben den zerstörten Mülltonnen wurde auch die Außenfassade des Wohnhauses durch den Brand leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Verdächtige Wahrnehmungen / Hinweise zu dem Brand nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen unter 05222-98180 und die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

