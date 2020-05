Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW

St.Goarshausen/Ortsteil Wellmich (ots)

In der Nacht von Montag, den 18.05. von 23 Uhr auf Dienstag, den 19.05.2020 bis 08 Uhr, wurde ein rechts der Fahrbahn geparkter PKW Ford durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Unfallörtlichkeit ist die Bachstraße in Höhe der Hausnummer 3 in St. Goarshausen, Ortsteil Wellmich-Ehrenthal. Die Polizei St. Goarshausen bittet unter der nachstehend genannten Rufnummer um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0





